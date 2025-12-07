Ловчев высказался о ничьей «Спартака» с «Динамо» в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ничью команды в матче 18-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и закончилась со счётом 1:1.

«Согласен с Константином Геничем, который сказал, что ему не понравилась игра. Больше всего мне сегодня понравился VAR», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 29 очков. «Динамо», в свою очередь, находится на десятом месте, набрав 21 очко.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Сочи», а «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов».