Ловчев высказался о ничьей «Спартака» с «Динамо» в РПЛ

Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ничью команды в матче 18-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и закончилась со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

«Согласен с Константином Геничем, который сказал, что ему не понравилась игра. Больше всего мне сегодня понравился VAR», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 29 очков. «Динамо», в свою очередь, находится на десятом месте, набрав 21 очко.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Сочи», а «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов».

