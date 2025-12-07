«Сухарь» Сафонова и дубль Кварацхелии — в видеообзоре разгромной победы «ПСЖ» над «Ренном»

«Пари Сен-Жермен» с разгромным счётом победил «Ренн» в матче 15-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в столице Франции Париже и завершилась со счётом 5:0.
В составе парижан дублем отметился грузинский вингер Хвича Кварацхелия. По голу забили французы Сенни Маюлу (1+1) и Ибрагим Мбайе. Ещё один мяч на счету португальца Гонсалу Рамуша.
Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.
Права на трансляции матчей Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Отметим, для Сафонова этот матч стал первым в нынешнем сезоне. После 15 матчей «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. В активе команды 33 набранных очка. «Ренн» располагается на пятой строчке в чемпионате Франции, клуб набрал 24 очка.
