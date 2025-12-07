Скидки
ПСЖ — Ренн — 5:0, видеообзор матча 15-го тура Лиги 1, как сыграл Сафонов, видео голов: Хвича Кварацхелия, Рамуш, 6 декабря 2025

«Сухарь» Сафонова и дубль Кварацхелии — в видеообзоре разгромной победы «ПСЖ» над «Ренном»
Комментарии

«Пари Сен-Жермен» с разгромным счётом победил «Ренн» в матче 15-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в столице Франции Париже и завершилась со счётом 5:0.

Франция — Лига 1 . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Кварацхелия – 28'     2:0 Маюлу – 39'     3:0 Кварацхелия – 67'     4:0 Мбайе – 88'     5:0 Рамуш – 90+1'    
Удаления: нет / Жаке – 74'

В составе парижан дублем отметился грузинский вингер Хвича Кварацхелия. По голу забили французы Сенни Маюлу (1+1) и Ибрагим Мбайе. Ещё один мяч на счету португальца Гонсалу Рамуша.

Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.

Права на трансляции матчей Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Отметим, для Сафонова этот матч стал первым в нынешнем сезоне. После 15 матчей «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. В активе команды 33 набранных очка. «Ренн» располагается на пятой строчке в чемпионате Франции, клуб набрал 24 очка.

