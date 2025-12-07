Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о победе над «Ренном» в первом матче Сафонова в сезоне

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу команды в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0). В этой встрече в стартовом составе парижан вышел российский голкипер Матвей Сафонов. Для него этот матч стал первым в нынешнем сезоне.

«Это было практически идеально. Мы заслужили победу. «Ренн» сыграл очень хорошо. Они не заслуживали такого результата. В первом тайме они доставили нам много проблем. Счёт слишком крупный. Мы любим трудности. Мы — команда, которая к ним привыкла. Если появится больше команд, готовых бороться за чемпионство, это только хорошо для нас. «Ланс» играет очень хорошо. Это важно для нас», — приводит слова Энрике Footmercato.

На данный момент «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 33 очка.