Сафонов обратился к болельщикам после первой своей игры за «ПСЖ» в текущем сезоне

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов опубликовал видеообращение в своём телеграм-канале, где отреагировал на выход на поле впервые за полгода в основном составе парижан. Напомним, Сафонов провёл все 90 минут в матче 15-го тура Лиги 1 с «Ренном» (5:0) и уверенно сыграл «на ноль».

«Всем привет! Ну, что, долгожданная, наконец-то, моя игра. Лично мною долгожданная. Очень счастлив, что получилось выйти на поле, сыграть и сделать это достойно. Поздравляю всех, кто смотрел и следил. Надеюсь, что дальше — больше», — сказал Сафонов в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

В следующем туре подопечные Луиса Энрике встретятся с «Метцем» (13 декабря).

