Сафонов обратился к болельщикам после первой своей игры за «ПСЖ» в текущем сезоне
Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов опубликовал видеообращение в своём телеграм-канале, где отреагировал на выход на поле впервые за полгода в основном составе парижан. Напомним, Сафонов провёл все 90 минут в матче 15-го тура Лиги 1 с «Ренном» (5:0) и уверенно сыграл «на ноль».
Франция — Лига 1 . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Кварацхелия – 28' 2:0 Маюлу – 39' 3:0 Кварацхелия – 67' 4:0 Мбайе – 88' 5:0 Рамуш – 90+1'
Удаления: нет / Жаке – 74'
«Всем привет! Ну, что, долгожданная, наконец-то, моя игра. Лично мною долгожданная. Очень счастлив, что получилось выйти на поле, сыграть и сделать это достойно. Поздравляю всех, кто смотрел и следил. Надеюсь, что дальше — больше», — сказал Сафонов в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.
В следующем туре подопечные Луиса Энрике встретятся с «Метцем» (13 декабря).
