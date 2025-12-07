Скидки
«Парадоксально». Аршавин – о матче «Зенита» с «Акроном»

Комментарии

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал победу команды в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Акроном» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32'     2:0 Энрике – 41'    
Удаления: нет / Неделчяру – 14'

«Парадоксально — Луис Энрике и Жерсон забили, но из атакующих игроков мне никто не лег на душу. Самым опасным игроком в атаке был Глушенков, у него было много острых передач, он мог забить, отдал под забитые голы, не засчитали. Перед первым голом Барриос был самым активным, защита здорово сыграла. Но, возможно, из‑за того, что «Акрон» играл вдесятером. Денис Адамов выручал. На мой взгляд, самый лучший игрок в атаке — Глушенков. Он не забил, не отдал, поэтому сложно было его признать лучшим, сошлись на Барриосе», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» единолично возглавляет турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 39 очков. «Акрон», в свою очередь, находится на девятом месте, набрав 21 очко. В следующем туре «Зенит» встретится с «Балтикой», а «Акрон» сыграет с «Оренбургом».

