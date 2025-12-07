Лионель Месси обновил рекорд по числу завоёванных командных трофеев в истории футбола
Аргентинский нападающий Лионель Месси завоевал свой 48-й трофей и обновил, тем самым, мировой рекорд по числу завоёванных командных трофеев. В финальном матче плей-офф Кубка МЛС 2025 года он в составе «Интер Майами» обыграл «Ванкувер Уайткэпс» со счётом 3:1 и завоевал титул североамериканской лиги.
США — Major League Soccer . Финал
06 декабря 2025, суббота. 22:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 1
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
1:0 Окампо – 8' 1:1 Ахмед – 60' 2:1 Де Пауль – 71' 3:1 Алленде – 90+6'
На втором месте по этому показателю завершивший карьеру бывший партнёр Месси по «Барселоне» бразилец Дани Алвес (45).
Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезон он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал 23 результативные передачи.
