Лионель Месси обновил рекорд по числу завоёванных командных трофеев в истории футбола

Аргентинский нападающий Лионель Месси завоевал свой 48-й трофей и обновил, тем самым, мировой рекорд по числу завоёванных командных трофеев. В финальном матче плей-офф Кубка МЛС 2025 года он в составе «Интер Майами» обыграл «Ванкувер Уайткэпс» со счётом 3:1 и завоевал титул североамериканской лиги.

На втором месте по этому показателю завершивший карьеру бывший партнёр Месси по «Барселоне» бразилец Дани Алвес (45).

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезон он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал 23 результативные передачи.

Материалы по теме Месси стал чемпионом третьей лиги в карьере. Ранее он брал золото в Испании и Франции

Непобитые рекорды в спорте: