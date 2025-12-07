Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энрике эмоционально ответил, связано ли отсутствие Забарного в матче Лиги 1 с Сафоновым

Энрике эмоционально ответил, связано ли отсутствие Забарного в матче Лиги 1 с Сафоновым
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» отреагировал на вопрос журналиста по поводу отсутствия украинского защитника Ильи Забарного в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0). В этой встрече в стартовом составе команды вышел российский голкипер Матвей Сафонов, для которого этот матч стал первым в нынешнем сезоне.

Франция — Лига 1 . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Кварацхелия – 28'     2:0 Маюлу – 39'     3:0 Кварацхелия – 67'     4:0 Мбайе – 88'     5:0 Рамуш – 90+1'    
Удаления: нет / Жаке – 74'

— Илья Забарный отсутствовал. Это связано с выходом Сафонова?
— Невероятно! Каждый раз, когда вы задаёте вопрос, это делается для создания проблемы. Он болен. Просто. Он болел последние два дня. Никаких скандалов. Он болен! — приводит слова Энрике Le Parisien.

На данный момент «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 33 очка.

Материалы по теме
Сафонов сыграл за «ПСЖ» спустя полгода — и как! Вытащил мёртвый мяч, а клуб забил 5! Видео
Сафонов сыграл за «ПСЖ» спустя полгода — и как! Вытащил мёртвый мяч, а клуб забил 5! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android