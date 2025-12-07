Энрике эмоционально ответил, связано ли отсутствие Забарного в матче Лиги 1 с Сафоновым
Главный тренер «ПСЖ» отреагировал на вопрос журналиста по поводу отсутствия украинского защитника Ильи Забарного в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0). В этой встрече в стартовом составе команды вышел российский голкипер Матвей Сафонов, для которого этот матч стал первым в нынешнем сезоне.
Франция — Лига 1 . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Кварацхелия – 28' 2:0 Маюлу – 39' 3:0 Кварацхелия – 67' 4:0 Мбайе – 88' 5:0 Рамуш – 90+1'
Удаления: нет / Жаке – 74'
— Илья Забарный отсутствовал. Это связано с выходом Сафонова?
— Невероятно! Каждый раз, когда вы задаёте вопрос, это делается для создания проблемы. Он болен. Просто. Он болел последние два дня. Никаких скандалов. Он болен! — приводит слова Энрике Le Parisien.
На данный момент «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 33 очка.
