Энрике эмоционально ответил, связано ли отсутствие Забарного в матче Лиги 1 с Сафоновым

Главный тренер «ПСЖ» отреагировал на вопрос журналиста по поводу отсутствия украинского защитника Ильи Забарного в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0). В этой встрече в стартовом составе команды вышел российский голкипер Матвей Сафонов, для которого этот матч стал первым в нынешнем сезоне.

— Илья Забарный отсутствовал. Это связано с выходом Сафонова?

— Невероятно! Каждый раз, когда вы задаёте вопрос, это делается для создания проблемы. Он болен. Просто. Он болел последние два дня. Никаких скандалов. Он болен! — приводит слова Энрике Le Parisien.

На данный момент «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 33 очка.