Юрий Дюпин раскрыл причины ухода из «Краснодара»
Голкипер «Сочи» Юрий Дюпин рассказал, почему покинул «Краснодар».
— С «Краснодаром» был вариант продлиться?
— Да. Однако я хотел получать больше игровой практики, поэтому решил отказаться от продления и найти вариант, где будет больше шансов стабильно играть, — сказал Дюпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В минувшем сезоне российский голкипер выступал в составе «Краснодара», вместе с которым он стал чемпионом страны. Всего на его счету пять матчей за «Краснодар», в которых он пропустил 10 голов.
Дюпин перешёл в «Сочи» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение голкипера с клубом рассчитано до 2026 года.
