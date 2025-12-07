Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лорьян — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Дюпин раскрыл причины ухода из «Краснодара»

Юрий Дюпин раскрыл причины ухода из «Краснодара»
Комментарии

Голкипер «Сочи» Юрий Дюпин рассказал, почему покинул «Краснодар».

— С «Краснодаром» был вариант продлиться?
— Да. Однако я хотел получать больше игровой практики, поэтому решил отказаться от продления и найти вариант, где будет больше шансов стабильно играть, — сказал Дюпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В минувшем сезоне российский голкипер выступал в составе «Краснодара», вместе с которым он стал чемпионом страны. Всего на его счету пять матчей за «Краснодар», в которых он пропустил 10 голов.
Дюпин перешёл в «Сочи» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение голкипера с клубом рассчитано до 2026 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android