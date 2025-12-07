«Мне жаль, Гарри!» Салах прокомментировал своё положение в «Ливерпуле», упомянув Кейна

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился эмоциями о своём положении в клубе после матча 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Лидс Юнайтед» (3:3). Салах провёл эту встречу на скамейке запасных, как и предыдущие два матча «Ливерпуля».

«Сейчас я вижу это так, как если бы вы бросили Мо на произвол судьбы, потому что сейчас он является проблемой в команде. Но я не думаю, что проблема во мне. Я так много сделал для этого клуба. Я хочу уважения. Мне не нужно каждый день бороться за своё положение, потому что я его заслужил. Я не лучше других, но я заслужил своё своё место. Это футбол. Он такой, какой есть. В футболе никогда не знаешь, что будет.

Но я не смирюсь с такой ситуацией. Я так много сделал для этого клуба. Я играл в этом клубе, забивал больше всех в этом поколении, с тех пор как пришёл в Премьер-лигу, не думаю, что кто-то забил больше голов и сделал больше голевых передач, чем я. Во всей АПЛ. Помню, какое-то время назад Гарри Кейн не забивал в 10 играх, и все в СМИ говорили: «О, Гарри точно забьёт», а когда дело касалось Мо, все говорили: «Ему нужно сидеть на скамейке запасных». Мне жаль, Гарри!» — приводит слова Салаха издание Daily Mail.

Ранее в СМИ сообщалось, что Салах может покинуть «Ливерпуль» после потери места в стартовом составе клуба.

