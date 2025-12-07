Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Суарес завоевал 23-й трофей в карьере

Луис Суарес завоевал 23-й трофей в карьере
Комментарии

Уругвайский нападающий «Интер Майами» Луис Суарес завоевал свой 23-й трофей в карьере. В финальном матч плей-офф МЛС 2025 года он в составе «Интер Майами» обыграл «Ванкувер Уайткэпс» со счётом 3:1.

США — Major League Soccer . Финал
06 декабря 2025, суббота. 22:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 1
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
1:0 Окампо – 8'     1:1 Ахмед – 60'     2:1 Де Пауль – 71'     3:1 Алленде – 90+6'    

Ранее Суарес выигрывал трофей в составе «Атлетико», «Барселоны», «Ливерпуля», «Аякса», «Насьоналя», «Гремио», «Интер Майами». Также на его счету трофей в составе национальной команды Уругвая.

Суарес выступает за «Интер Майами» с 2024 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года.

В нынешнем сезоне он провёл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 15 результативных передач.

Материалы по теме
Исторический титул для Месси и «Майами»! Лео решил финал, как в лучшие годы
Исторический титул для Месси и «Майами»! Лео решил финал, как в лучшие годы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android