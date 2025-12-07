Луис Суарес завоевал 23-й трофей в карьере

Уругвайский нападающий «Интер Майами» Луис Суарес завоевал свой 23-й трофей в карьере. В финальном матч плей-офф МЛС 2025 года он в составе «Интер Майами» обыграл «Ванкувер Уайткэпс» со счётом 3:1.

Ранее Суарес выигрывал трофей в составе «Атлетико», «Барселоны», «Ливерпуля», «Аякса», «Насьоналя», «Гремио», «Интер Майами». Также на его счету трофей в составе национальной команды Уругвая.

Суарес выступает за «Интер Майами» с 2024 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года.

В нынешнем сезоне он провёл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 15 результативных передач.