Луис Суарес завоевал 23-й трофей в карьере
Уругвайский нападающий «Интер Майами» Луис Суарес завоевал свой 23-й трофей в карьере. В финальном матч плей-офф МЛС 2025 года он в составе «Интер Майами» обыграл «Ванкувер Уайткэпс» со счётом 3:1.
США — Major League Soccer . Финал
06 декабря 2025, суббота. 22:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 1
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
1:0 Окампо – 8' 1:1 Ахмед – 60' 2:1 Де Пауль – 71' 3:1 Алленде – 90+6'
Ранее Суарес выигрывал трофей в составе «Атлетико», «Барселоны», «Ливерпуля», «Аякса», «Насьоналя», «Гремио», «Интер Майами». Также на его счету трофей в составе национальной команды Уругвая.
Суарес выступает за «Интер Майами» с 2024 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года.
В нынешнем сезоне он провёл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 15 результативных передач.
Комментарии
