Лорьян — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Матч-центр:
Дюпин: Галицкий предлагал остаться в «Краснодаре» после завершения карьеры

Голкипер «Сочи» Юрий Дюпин рассказал о полученном предложении войти в систему «Краснодара» после завершения карьеры.

«Я уже возрастной игрок. Сергей Николаевич сказал: «Юра, по завершении карьеры ты можешь оставаться в структуре клуба — мы найдём применение». Я поблагодарил его за доверие, но про себя подумал: пока не собираюсь заканчивать с футболом — хочу ещё играть. Всё равно приятно, когда тебе сразу на будущее говорят, что поддержат. У меня был контракт на год, в планах ещё поиграть два или три года на высоком уровне», — сказал Дюпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

37-летний Дюпин выступал за «Краснодар» в минувшем сезоне, вместе с клубом он стал чемпионом страны. Дюпин принял участие в пяти матчах Фонбет Кубка России, в одном из которых отыграл «на ноль».

Полное интервью с Дюпиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
ТОП-5 фактов о российском футболе:

