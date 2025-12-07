«Скучное дерби с чемоданным настроением». Гасилин — о матче «Спартака» с «Динамо»
Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин поделился мыслями о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги, где «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19' 1:1 Сергеев – 61'
«Дерби не оправдало ожиданий. Для меня это что‑то про яркую игру, острую, с запредельными эмоциями. Сегодня я этого не увидел. Это было скучное дерби с чемоданным настроением», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».
На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 29 очков. «Динамо», в свою очередь, находится на десятом месте, набрав 21 очко. В следующем туре «Спартак» встретится с «Сочи», а «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов».
