«Судьи же у нас решалы». Мостовой – о матче «Спартака» с «Динамо» в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о ничьей команды в матче 18-го тура чемпионата России с «Динамо» со счётом 1:1.

«Вот вам и «Спартак» — «Динамо». Как и предполагали, что скорее всего завершится ничьей. Хотя думал, что всё-таки «Спартак» в один мяч выиграет, потому что играли дома. И тем более после того, как они умудрились в большинстве проиграть «Балтике».

Мы видим, что «Динамо» хорошая, нормальная команда. Но о чём я говорил в начале сезона те ошибки, которые они допустили, се знают, какие ошибки. Совмещение, да, зачем? «Динамо» хорошая команда. Да, не всё было гладко, большое количество очков упущено. Но видите, даже во втором тайме они имели преимущество и могли даже выиграть. Здесь конечно спорные моменты были. Было вне игры или не было. Особенно в первом мяче. Как мне кажется, Тюкавин забил правильный чистый гол. Такое бывает Судьи же у нас решают, они же «решалы». Так что смотрим. А «Спартак» жалко, что не набрал эти очки. Но он наберёт еще, наберёт, — сказал Мостовой на личной странице в телеграм‑канале.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 29 очков. «Динамо», в свою очередь, находится на десятом месте, набрав 21 очко.