Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гамбург — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Судьи же у нас решалы». Мостовой – о матче «Спартака» с «Динамо» в РПЛ

«Судьи же у нас решалы». Мостовой – о матче «Спартака» с «Динамо» в РПЛ
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о ничьей команды в матче 18-го тура чемпионата России с «Динамо» со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

«Вот вам и «Спартак» — «Динамо». Как и предполагали, что скорее всего завершится ничьей. Хотя думал, что всё-таки «Спартак» в один мяч выиграет, потому что играли дома. И тем более после того, как они умудрились в большинстве проиграть «Балтике».

Мы видим, что «Динамо» хорошая, нормальная команда. Но о чём я говорил в начале сезона те ошибки, которые они допустили, се знают, какие ошибки. Совмещение, да, зачем? «Динамо» хорошая команда. Да, не всё было гладко, большое количество очков упущено. Но видите, даже во втором тайме они имели преимущество и могли даже выиграть. Здесь конечно спорные моменты были. Было вне игры или не было. Особенно в первом мяче. Как мне кажется, Тюкавин забил правильный чистый гол. Такое бывает Судьи же у нас решают, они же «решалы». Так что смотрим. А «Спартак» жалко, что не набрал эти очки. Но он наберёт еще, наберёт, — сказал Мостовой на личной странице в телеграм‑канале.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 29 очков. «Динамо», в свою очередь, находится на десятом месте, набрав 21 очко.

Материалы по теме
У «Динамо» отменили два гола в дерби! Но «Спартаку» не хватило и этого. Видео
У «Динамо» отменили два гола в дерби! Но «Спартаку» не хватило и этого. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android