Главная Футбол Новости

Тренер «Акрона» Тедеев объяснил эмоциональную реакцию Дзюбы после матча с «Зенитом»

Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев отреагировал на эмоциональное поведение форварда Артёма Дзюбы после окончания матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32'     2:0 Энрике – 41'    
Удаления: нет / Неделчяру – 14'

«Там ничего такого сложного нет. Человек переживает, понятное дело, что он много внимания уделял в плане эмоций и в сторону судейства в том числе, потому что он был на поле, чувствовал этот нерв. И я его в какой-то степени понимаю, потому что некоторые эпизоды со стороны судейства были слишком осторожными, в пользу «Зенита». Я считаю, что мы, наоборот, должны играть в неосторожный футбол, а судьи поддерживать такие действия. А тут раз — и свисток, раз — и свисток. Конечно, это много мешало и Артёму в действиях. Поэтому я считаю, что он на это в большей степени был зол», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

В начале матча тольяттинская команда осталась в меньшинстве, так как красную карточку получил защитник Ионуц Неделчару. После матча Дзюба на эмоциях шёл в раздевалку, Тедеев пытался с ним поговорить, однако футболист вырвался из рук специалиста.

