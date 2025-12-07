Гусев рассказал о жёстком разговоре с игроками «Динамо» в перерыве матча со «Спартаком»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал ничью своей команды в матче 18-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:1).

«Вторым таймом доволен, первым — нет. В перерыве пришлось нам жестко поговорить. Сказал ребятам, что так нельзя выходить на дерби. Я считаю что они хотели, но чуть‑чуть не разобрались с новой схемой. Потом перестроились на 4–4–2 и правильно стали играть», — сказал Гусев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 29 очков. «Динамо», в свою очередь, находится на 10-м месте, набрав 21 очко.