Гусев рассказал о жёстком разговоре с игроками «Динамо» в перерыве матча со «Спартаком»
Поделиться
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал ничью своей команды в матче 18-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19' 1:1 Сергеев – 61'
«Вторым таймом доволен, первым — нет. В перерыве пришлось нам жестко поговорить. Сказал ребятам, что так нельзя выходить на дерби. Я считаю что они хотели, но чуть‑чуть не разобрались с новой схемой. Потом перестроились на 4–4–2 и правильно стали играть», — сказал Гусев в эфире «Матч ТВ».
На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 29 очков. «Динамо», в свою очередь, находится на 10-м месте, набрав 21 очко.
Комментарии
- 7 декабря 2025
-
05:59
-
05:49
-
05:43
-
04:54
-
04:47
-
04:45
-
04:39
-
04:18
-
04:16
-
03:23
-
03:10
-
02:58
-
02:57
-
02:20
-
02:19
-
02:07
-
01:56
-
01:49
-
01:43
-
01:36
-
01:34
-
01:18
-
00:59
-
00:57
-
00:57
-
00:55
-
00:45
-
00:38
-
00:34
-
00:34
-
00:31
-
00:20
-
00:08
-
00:08
-
00:07