«В это сложно поверить». Арне Слот высказался о ничьей «Ливерпуля» с «Лидсом» и кризисе

«В это сложно поверить». Арне Слот высказался о ничьей «Ливерпуля» с «Лидсом» и кризисе
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о результативной ничьей с «Лидсом» (3:3) в гостевом матче 15-го тура АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
3 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 48'     0:2 Экитике – 50'     1:2 Калверт-Льюин – 73'     2:2 Стах – 75'     2:3 Собослаи – 80'     3:3 Танака – 90+6'    

«В это трудно поверить. Мне кажется, мы показывали очень хороший футбол большую часть встречи и заслуженно повели 2:0. У нас не возникало никаких проблем, и, насколько помню, соперник не создавал моментов вплоть до эпизода с нашим фолом — да и тот нельзя назвать по-настоящему голевым.

Счёт стал 2:1, и уже после их первой же возможности счёт сравнялся — 2:2. Затем мы снова вышли вперёд, и казалось, что сделали достаточно для победы, но стандарт привёл к 3:3.

Речь не обо мне, а о всей команде и о болельщиках. Игроки проделали огромную работу, но снова пропустили со стандарта — уже десятый или одиннадцатый раз в сезоне. С такой статистикой сложно рассчитывать на более высокое место в таблице», — отметил Слот в интервью, слова из которого приводит ВВС.

«Ливерпуль» идёт восьмым в АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на 10 очков.

Фанаты испортили мурал Трента Александера-Арнольда в Ливерпуле

