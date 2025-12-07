«В это сложно поверить». Арне Слот высказался о ничьей «Ливерпуля» с «Лидсом» и кризисе

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о результативной ничьей с «Лидсом» (3:3) в гостевом матче 15-го тура АПЛ.

«В это трудно поверить. Мне кажется, мы показывали очень хороший футбол большую часть встречи и заслуженно повели 2:0. У нас не возникало никаких проблем, и, насколько помню, соперник не создавал моментов вплоть до эпизода с нашим фолом — да и тот нельзя назвать по-настоящему голевым.

Счёт стал 2:1, и уже после их первой же возможности счёт сравнялся — 2:2. Затем мы снова вышли вперёд, и казалось, что сделали достаточно для победы, но стандарт привёл к 3:3.

Речь не обо мне, а о всей команде и о болельщиках. Игроки проделали огромную работу, но снова пропустили со стандарта — уже десятый или одиннадцатый раз в сезоне. С такой статистикой сложно рассчитывать на более высокое место в таблице», — отметил Слот в интервью, слова из которого приводит ВВС.

«Ливерпуль» идёт восьмым в АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на 10 очков.

Фанаты испортили мурал Трента Александера-Арнольда в Ливерпуле