«Невероятный человек». Президент США Дональд Трамп опубликовал пост про Роналду

Президент США Дональд Трамп рассказал, что форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду позвонил ему, чтобы выразить благодарность за проведённую экскурсию по Белому дому.

«Криштиану Роналду, великий игрок в соккер (футбол!), только что позвонил, чтобы поблагодарить меня за тур, который он прошёл на этой неделе по Белому дому и Овальному кабинету. Какой же он невероятный человек — не только выдающийся спортсмен, но и замечательная личность. Лучшего просто не найти!» — написал Трамп на своей страничке в соцсетях.

Напомним, Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов УЕФА (140 голов) и мадридского «Реала» (450 голов). Кроме того, форварду принадлежит мировой рекорд по количеству забитых мячей за национальную команду. В составе сборной Португалии Роналду отличился 143 раза.

