Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гамбург — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Невероятный человек». Президент США Дональд Трамп опубликовал пост про Роналду

«Невероятный человек». Президент США Дональд Трамп опубликовал пост про Роналду
Комментарии

Президент США Дональд Трамп рассказал, что форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду позвонил ему, чтобы выразить благодарность за проведённую экскурсию по Белому дому.

«Криштиану Роналду, великий игрок в соккер (футбол!), только что позвонил, чтобы поблагодарить меня за тур, который он прошёл на этой неделе по Белому дому и Овальному кабинету. Какой же он невероятный человек — не только выдающийся спортсмен, но и замечательная личность. Лучшего просто не найти!» — написал Трамп на своей страничке в соцсетях.

Напомним, Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов УЕФА (140 голов) и мадридского «Реала» (450 голов). Кроме того, форварду принадлежит мировой рекорд по количеству забитых мячей за национальную команду. В составе сборной Португалии Роналду отличился 143 раза.

Роналду с 12-й попытки забил вратарю с ИИ

Материалы по теме
Хаби Алонсо сравнил Мбаппе с Роналду и назвал Килиана одним из избранных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android