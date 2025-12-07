«Зенит» планирует закрыть сделку по трансферу форварда «Коринтианса» к 9 января — ESPN

«Зенит» проявляет серьёзный интерес к форварду «Коринтианса» Гуи Негану и рассчитывает оформить трансфер уже в январе, сообщает ESPN Brazil.

По данным издания, «Коринтианс» оценивает своего талантливого игрока примерно в € 28 млн евро. Однако в бразильском клубе понимают, что потенциальная сделка, скорее всего, будет заключена за меньшую сумму.

Гуи Негану на данный момент на данный момент 19 лет. Портал Transfermarkt оценивает его в € 5 млн. Футболисст является воспитанником «Коринтианса» и регулярно выходит в этом сезоне в составе клуба. На его счету сейчас три гола и один ассист в 22 матчах бразильской лиги.

