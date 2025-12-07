Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гамбург — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» планирует закрыть сделку по трансферу форварда «Коринтианса» к 9 января — ESPN

«Зенит» планирует закрыть сделку по трансферу форварда «Коринтианса» к 9 января — ESPN
Комментарии

«Зенит» проявляет серьёзный интерес к форварду «Коринтианса» Гуи Негану и рассчитывает оформить трансфер уже в январе, сообщает ESPN Brazil.

По данным издания, «Коринтианс» оценивает своего талантливого игрока примерно в € 28 млн евро. Однако в бразильском клубе понимают, что потенциальная сделка, скорее всего, будет заключена за меньшую сумму.

Гуи Негану на данный момент на данный момент 19 лет. Портал Transfermarkt оценивает его в € 5 млн. Футболисст является воспитанником «Коринтианса» и регулярно выходит в этом сезоне в составе клуба. На его счету сейчас три гола и один ассист в 22 матчах бразильской лиги.

Драма «Спартака» с «Зенитом». Провал Карпина. ПЛН #108

Материалы по теме
Жерсон наконец забил, но из пяти голов «Зенита» засчитали меньше половины! А Дзюба озверел
Жерсон наконец забил, но из пяти голов «Зенита» засчитали меньше половины! А Дзюба озверел
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android