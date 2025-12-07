Лионель Месси опубликовал эмоциональный пост после победы «Интер Майами» в Кубке МЛС

Звёздный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отреагировал на победу клуба в Кубке МЛС.

«С тех пор как я приехал в Майами, я мечтал об этом дне. Мы постепенно росли, прогрессировали и создавали что-то по-настоящему особенное — и в итоге дошли до этого чемпионства. Спасибо моей семье и всем болельщикам за поддержку, всей команде, персоналу и руководству клуба за амбиции и проделанную работу.

Спасибо также Буси и Жорди за то, что присоединились ко мне в этом приключении и помогли довести его до идеального завершения. И я невероятно рад поделиться этим моментом с вами», — написал Месси в соцсетях.

В финальном матче плей-офф Кубка МЛС 2025 года «Интер Майами» обыграл «Ванкувер Уайткэпс» со счётом 3:1 и завоевал титул североамериканской лиги.

