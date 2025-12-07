Легенда «Милана» Андрей Шевченко отреагировал на трансфер Луки Модрича в клуб

Президент УАФ и бывший лидер «Милана» Андрей Шевченко высказался о переходе Луки Модрича в стан россонери.

«Модрича ни с кем не стоит сравнивать. Это настоящий мастер, футбольный гений, который пришёл в наш клуб с огромной мотивацией. В нём ещё много энергии, и приятно видеть, как он полностью отдаётся работе», — отметил Шевченко в интервью Tuttosport.

Напомним, до «Милана» Модрич выступал за «Реал» с 2012 по 2025 год. В составе «сливочных» он четыре раза выигрывал чемпионат Испании, дважды – Кубок Испании, а также шесть раз – Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Милан» 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Болельщики «Милана» приветствуют Луку Модрича