Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Акроном» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 18-го тура РПЛ с «Акроном» (2:0).

«В целом, наверное, хорошая игра, за исключением последних пяти минут, где мы всё-таки позволили сопернику создать пару моментов. Удаление помогло нам, забили и один, и второй мяч. Конечно, хотелось бы забить третий мяч — тогда игра бы была поспокойнее. А так, в целом, довольны тем, что победили. Будем отдыхать и потом вернёмся для подготовки к возобновлению чемпионата», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают первое место в турнирной таблице РПЛ.