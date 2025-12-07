Скидки
19:15 Мск
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Акроном» в РПЛ

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 18-го тура РПЛ с «Акроном» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32'     2:0 Энрике – 41'    
Удаления: нет / Неделчяру – 14'

«В целом, наверное, хорошая игра, за исключением последних пяти минут, где мы всё-таки позволили сопернику создать пару моментов. Удаление помогло нам, забили и один, и второй мяч. Конечно, хотелось бы забить третий мяч — тогда игра бы была поспокойнее. А так, в целом, довольны тем, что победили. Будем отдыхать и потом вернёмся для подготовки к возобновлению чемпионата», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают первое место в турнирной таблице РПЛ.

