Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал о состоянии Рафиньи
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал состояние формы бразильского полузащитника клуба Рафиньи.
Испания — Примера . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
3 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Антони – 6' 1:1 Ф. Торрес – 11' 1:2 Ф. Торрес – 13' 1:3 Барджи – 31' 1:4 Ф. Торрес – 40' 1:5 Ямаль – 59' 2:5 Д. Льоренте – 85' 3:5 Эрнандес – 90'
«C Рафиньей всё в порядке, но нам также нужно заботиться о нем, потому что последний матч против «Атлетико» был очень тяжелым для него, и, естественно, для всех, но для него он был особенно тяжелым», – приводит слова Флика пресс-служба каталонского клуба.
В текущем сезоне бразилец провёл за «Барселону» 11 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт четыре гола и три результативные передачи.
Действующее трудовое соглашение Рафиньи с каталонским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.
