Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал о состоянии Рафиньи

Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал о состоянии Рафиньи
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал состояние формы бразильского полузащитника клуба Рафиньи.

Испания — Примера . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
3 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Антони – 6'     1:1 Ф. Торрес – 11'     1:2 Ф. Торрес – 13'     1:3 Барджи – 31'     1:4 Ф. Торрес – 40'     1:5 Ямаль – 59'     2:5 Д. Льоренте – 85'     3:5 Эрнандес – 90'    

«C Рафиньей всё в порядке, но нам также нужно заботиться о нем, потому что последний матч против «Атлетико» был очень тяжелым для него, и, естественно, для всех, но для него он был особенно тяжелым», – приводит слова Флика пресс-служба каталонского клуба.

В текущем сезоне бразилец провёл за «Барселону» 11 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт четыре гола и три результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение Рафиньи с каталонским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Материалы по теме
«Барселона» победила «Бетис» в матче Ла Лиги благодаря хет-трику Феррана Торреса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android