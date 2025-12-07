Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал о состоянии Рафиньи

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал состояние формы бразильского полузащитника клуба Рафиньи.

«C Рафиньей всё в порядке, но нам также нужно заботиться о нем, потому что последний матч против «Атлетико» был очень тяжелым для него, и, естественно, для всех, но для него он был особенно тяжелым», – приводит слова Флика пресс-служба каталонского клуба.

В текущем сезоне бразилец провёл за «Барселону» 11 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт четыре гола и три результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение Рафиньи с каталонским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.