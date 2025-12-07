18-летняя модель выложила интимную переписку с Максимом Глушенковым, отметив его девушку

18-летняя модель Кира Артамонова опубликовала в соцсетях скриншоты личной переписки с полузащитником «Зенита» Максимом Глушенковым. По её словам, они виделись в одном из московских отелей вечером 9 ноября прошлого года.

Из сообщений следует, что они согласовывали время и адрес встречи. Утром следующего дня Артамонова написала Глушенкову, что проснулась и собирается уезжать, на что он ответил коротким сообщением.

Также девушка утверждает, что во время встречи спрашивала футболиста о его отношениях. В опубликованных ею скриншотах видно, что позднее Глушенков просил её больше не писать ему.

При публикации переписки Артамонова отметила не только аккаунт Максима Глушенкова, но и страницу его девушки, пытаясь привлечь её внимание к ситуации. «Это начало. Вы бы по этому поняли, что у него с кем-то всё серьезно и он готовится к свадьбе? Я потому что это не поняла. Обычно, кто готовится к свадьбе, никому не пишет и никого не смотрит», — написала Артамонова.

Артамонова принимала участие в национальном конкурсе красоты «Мисс Россия 2025» и вошла в топ-50 самых красивых девушек страны.

