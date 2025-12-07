Месси выиграл Кубок МЛС, «сухой» матч Матвея Сафонова за «ПСЖ». Главное к утру
«Интер Майами» с аргентинским нападающим Лионелем Месси в составе обыграл «Ванкувер Уайткэпс» и завоевал Кубок МЛС, «ПСЖ» разгромил «Ренн» в Лиге 1, российский вратарь Матвей Сафонов сыграл «на ноль» в первом для себя матче в сезоне, российский боец Пётр Ян победил грузина Мераба Двалишвили в титульном бою-реванше турнира UFC 323 и вернул себе чемпионский пояс. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Интер Майами» с Месси в составе переиграл «Ванкувер Уайткэпс» и выиграл Кубок МЛС.
- «ПСЖ» разгромил «Ренн». Сафонов сыграл «на ноль» в первом для себя матче в сезоне.
- Пётр Ян победил Мераба Двалишвили и вернул себе чемпионский пояс UFC.
- Бой Богдана Гуськова и Яна Блаховича на UFC 323 завершился вничью.
- Александр Пантожа получил жуткую травму на первых секундах боя и проиграл пояс Вану.
- Генри Сехудо завершил профессиональную карьеру.
- Жорди Альба и Серхио Бускетс завершили профессиональную карьеру.
- «Зенит» переиграл «Акрон» и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ.
- «Барселона» победила «Бетис» в матче Ла Лиги благодаря хет-трику Феррана Торреса.
- «Колорадо» одержал победу над «Рейнджерс» в овертайме, у Панарина — гол.
