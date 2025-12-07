Месси выиграл Кубок МЛС, «сухой» матч Матвея Сафонова за «ПСЖ». Главное к утру

«Интер Майами» с аргентинским нападающим Лионелем Месси в составе обыграл «Ванкувер Уайткэпс» и завоевал Кубок МЛС, «ПСЖ» разгромил «Ренн» в Лиге 1, российский вратарь Матвей Сафонов сыграл «на ноль» в первом для себя матче в сезоне, российский боец Пётр Ян победил грузина Мераба Двалишвили в титульном бою-реванше турнира UFC 323 и вернул себе чемпионский пояс. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».