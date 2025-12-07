Скидки
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

7 декабря, главные новости спорта, футбол, МЛС, Лига 1, АПЛ, Ла Лига, РПЛ, UFC, хоккей, НХЛ

Месси выиграл Кубок МЛС, «сухой» матч Матвея Сафонова за «ПСЖ». Главное к утру
Комментарии

«Интер Майами» с аргентинским нападающим Лионелем Месси в составе обыграл «Ванкувер Уайткэпс» и завоевал Кубок МЛС, «ПСЖ» разгромил «Ренн» в Лиге 1, российский вратарь Матвей Сафонов сыграл «на ноль» в первом для себя матче в сезоне, российский боец Пётр Ян победил грузина Мераба Двалишвили в титульном бою-реванше турнира UFC 323 и вернул себе чемпионский пояс. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Интер Майами» с Месси в составе переиграл «Ванкувер Уайткэпс» и выиграл Кубок МЛС.
  2. «ПСЖ» разгромил «Ренн». Сафонов сыграл «на ноль» в первом для себя матче в сезоне.
  3. Пётр Ян победил Мераба Двалишвили и вернул себе чемпионский пояс UFC.
  4. Бой Богдана Гуськова и Яна Блаховича на UFC 323 завершился вничью.
  5. Александр Пантожа получил жуткую травму на первых секундах боя и проиграл пояс Вану.
  6. Генри Сехудо завершил профессиональную карьеру.
  7. Жорди Альба и Серхио Бускетс завершили профессиональную карьеру.
  8. «Зенит» переиграл «Акрон» и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ.
  9. «Барселона» победила «Бетис» в матче Ла Лиги благодаря хет-трику Феррана Торреса.
  10. «Колорадо» одержал победу над «Рейнджерс» в овертайме, у Панарина — гол.
Топ-события воскресенья: реванш Ян — Двалишвили в UFC, финал Ф-1 и «Краснодар» — ЦСКА
