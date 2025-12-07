Экс-вратарь «Краснодара» охарактеризовал Мурада Мусаева как человека и тренера

Вратарь «Сочи» Юрий Дюпин поделился своим мнением о наставнике «Краснодара» Мураде Мусаеве, отметив его человеческие качества и профессиональный подход к работе как тренера.

«Я могу сказать только положительные слова о нём и как о тренере, и как о человеке. Проработав с ним год, я вообще не заметил моментов, связанных с невовлечённостью в процесс, непрофессионализмом в плане коммуникации. Всё было чётко и по делу. Коммуникация с игроками на должном уровне. Где-то нужно было похвалить, где-то — поставить на место.

Он вовлечён в процесс, постоянно изучает какие-то новые моменты, смотрит интервью топовых тренеров, тактические планы и схемы. Когда летели на какой-нибудь выезд, он весь полёт смотрел нарезки, интервью тренеров, возникали новые идеи. Может подозвать игроков, связанных с позицией, на которую он хочет сразу передать какие-то моменты. Например, подзывал полузащитников и говорил: «Ребята, здесь можно сыграть так в плане прессинга». Это говорит о том, насколько человек сосредоточен и вовлечён в свою профессию», — сказал Дюпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Дюпин перешёл в «Сочи» из «Краснодара» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение голкипера с клубом рассчитано до 2026 года.

Полное интервью с Дюпиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.