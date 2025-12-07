Скидки
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Это не тема декабря или января». Романо — о слухах про уход Рашфорда из «Барселоны»

Комментарии

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо высказался о появившихся слухах о том, что крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, выступающий в нынешнем сезоне в составе «Барселоны» на правах аренды, покинет каталонский клуб.

«Барса» не будет принимать решение сейчас, «Барса» не будет торопиться, это не тема декабря или января, ближе к концу сезона «Барса» примет техническое и финансовое решение о том, что она хочет сделать с Рашфордом.

«Барселона» очень довольна Рашфордом и Ханси Фликом, так что настроение отличное. Пока ничего не решено, «Барселона» ничего не сообщала Рашфорду или «Юнайтед», — сказал Романо на своём канале в YouTube.

В нынешнем сезоне 28-летний Рашфорд принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и девятью результативными передачами.

