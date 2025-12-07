Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 7 декабря

Сегодня, 7 декабря, состоятся четыре матча в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 7 декабря (время московское):

14:00. «Динамо» Махачкала — «Пари НН»;

16:30. «Сочи» — «Локомотив»;

19:00. «Краснодар» — ЦСКА;

19:00. «Балтика» — «Крылья Советов».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Зенит», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 37 очков после 17 туров. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА с 36 очками после 17 встреч. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Пари Нижний Новгород» (11).

