«Ситуация по-прежнему сложная». Вратарь «Сочи» Дюпин — об атмосфере в команде

Вратарь «Сочи» Юрий Дюпин высказался об атмосфере в команде, которая после 17 туров Мир Российской Премьер-Лиги набрала девять очков и занимает последнее, 16-е место.

«Ситуация по-прежнему сложная. Была серия из несколько неплохих игр — чуть приободрились. Однако потом случилось поражение от «Оренбурга» — это было для нас очень болезненно. После этого мы как будто откатились назад, хотя до матча с «Оренбургом» был прямо эмоциональный и психологический подъём. Сейчас нужно заново прилагать 200 процентов усилий, чтобы набирать очки и поправлять положение», — сказал Дюпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

