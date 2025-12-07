Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Дюпин рассказал, как экспериментировал с голоданием по трое суток

Юрий Дюпин рассказал, как экспериментировал с голоданием по трое суток
Комментарии

Голкипер «Сочи» Юрий Дюпин признался, что пробовал практиковать трёхдневное голодание, экспериментируя с таким режимом на себе.

— Я много интересного изучаю по здоровью. Года уже немолодые, и, чтобы максимально продлить карьеру, нужно заниматься своим здоровьем. Много экспериментирую. Пока был в «Краснодаре», сидел в бочке со льдом по шесть минут, экспериментировал с голоданием.

— Ничего себе.
— Да. Голодал по трое суток. На третьи сутки тренироваться тяжело, когда ты чисто на воде. Это всё эксперименты. Голодание тоже полезно — выводится много шлаков и токсинов из организма. Повторюсь, изучаю много информации и стараюсь уделять этому внимание, ведь это отражается на качестве моих тренировок и игр. Да просто банальная радость жизни, когда у тебя всё хорошо со здоровьем, — сказал Дюпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

37-летний Дюпин выступал за «Краснодар» в минувшем сезоне, вместе с клубом он стал чемпионом страны. Дюпин принял участие в пяти матчах Фонбет Кубка России, в одном из которых отыграл «на ноль».

Материалы по теме
«Галицкий напихал тренеру вратарей после игры «на ноль». Невероятный год чемпиона Дюпина
Эксклюзив
«Галицкий напихал тренеру вратарей после игры «на ноль». Невероятный год чемпиона Дюпина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android