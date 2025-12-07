Юрий Дюпин рассказал, как экспериментировал с голоданием по трое суток

Голкипер «Сочи» Юрий Дюпин признался, что пробовал практиковать трёхдневное голодание, экспериментируя с таким режимом на себе.

— Я много интересного изучаю по здоровью. Года уже немолодые, и, чтобы максимально продлить карьеру, нужно заниматься своим здоровьем. Много экспериментирую. Пока был в «Краснодаре», сидел в бочке со льдом по шесть минут, экспериментировал с голоданием.

— Ничего себе.

— Да. Голодал по трое суток. На третьи сутки тренироваться тяжело, когда ты чисто на воде. Это всё эксперименты. Голодание тоже полезно — выводится много шлаков и токсинов из организма. Повторюсь, изучаю много информации и стараюсь уделять этому внимание, ведь это отражается на качестве моих тренировок и игр. Да просто банальная радость жизни, когда у тебя всё хорошо со здоровьем, — сказал Дюпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

37-летний Дюпин выступал за «Краснодар» в минувшем сезоне, вместе с клубом он стал чемпионом страны. Дюпин принял участие в пяти матчах Фонбет Кубка России, в одном из которых отыграл «на ноль».