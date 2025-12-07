«Это то, к чему я не привык». Гарри Кейн — о выходе на замену в матче со «Штутгартом»

Звёздный нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал свой выход на замену в матче 13-го тура Бундеслиги со «Штутгартом» (5:0), в котором он оформил хет-трик.

«Это то, к чему я не привык, но пару раз в этом сезоне это случалось. Тренер хотел, чтобы я сохранил свежесть и сэкономил энергию. Я вышел на замену после 60 минут вместе с парой других парней, и мы смогли использовать пространство и забить голы. У нас была тяжёлая битва в кубковом матче в середине недели, и сегодня мы встречались на выезде с одной из лучших команд лиги, но в последние полчаса мы выглядели сильнее и наказали их», — приводит слова Кейна пресс-служба «Баварии».

В сезоне-2025/2026 нападающий провёл за «Баварию» 22 матча во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и сделал три результативные передачи.