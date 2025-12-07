Скидки
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
19:00 Мск
«Это то, к чему я не привык». Гарри Кейн — о выходе на замену в матче со «Штутгартом»

«Это то, к чему я не привык». Гарри Кейн — о выходе на замену в матче со «Штутгартом»
Звёздный нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал свой выход на замену в матче 13-го тура Бундеслиги со «Штутгартом» (5:0), в котором он оформил хет-трик.

Германия — Бундеслига . 13-й тур
06 декабря 2025, суббота. 17:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
0 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 Лаймер – 11'     0:2 Кейн – 66'     0:3 Станишич – 78'     0:4 Кейн – 82'     0:5 Кейн – 88'    
Удаления: Ассиньон – 81' / нет

«Это то, к чему я не привык, но пару раз в этом сезоне это случалось. Тренер хотел, чтобы я сохранил свежесть и сэкономил энергию. Я вышел на замену после 60 минут вместе с парой других парней, и мы смогли использовать пространство и забить голы. У нас была тяжёлая битва в кубковом матче в середине недели, и сегодня мы встречались на выезде с одной из лучших команд лиги, но в последние полчаса мы выглядели сильнее и наказали их», — приводит слова Кейна пресс-служба «Баварии».

В сезоне-2025/2026 нападающий провёл за «Баварию» 22 матча во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и сделал три результативные передачи.

Гарри Кейн обновил личный рекорд по количеству забитых мячей за календарный год
