Вратарь «Сочи» Дюпин: за выживание сложнее бороться, чем за чемпионство

Вратарь «Сочи» Юрий Дюпин ответил, что является более сложным: бороться за чемпионство или за выживание. В минувшем сезоне голкипер играл за «Краснодар», который выиграл Мир РПЛ. Летом Дюпин перешёл в «Сочи», на текущий момент находящийся на последнем, 16-м месте.

— Вы в один год боролись за чемпионство и за выживание. Ощущается контраст?

— Не сказал бы, потому что в «Краснодаре» у меня было мало игровой практики. В «Сочи» практика есть. Контраст ощущается не так сильно. Я принимаю то, что есть. В этой ситуации делаю всё, что умею, и стараюсь помочь поправить положение «Сочи».

— Что сложнее: бороться за чемпионство или выживание?

— Сложнее за выживание. В первую очередь в психологическом плане. Однако в борьбе за чемпионство тоже идёт очень сильное эмоциональное напряжение, потому что нужно всё удержать и не давать слабину. Это разные аспекты, но они одинаково непросты, — сказал Дюпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

