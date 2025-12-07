Юрий Дюпин рассказал, как играл в «Кубани» с двумя выбитыми пальцами

Бывший вратарь «Кубани» Юрий Дюпин вспомнил историю, как играл за краснодарскую команду с двумя выбитыми пальцами. Голкипер выступал в составе «Кубани» с 2016 по 2018 год.

«У меня в «Кубани» была ситуация перед матчем в Новосибирске. На предыгровой тренировке вылетел сустав, но было чуть похуже, потому что, помимо этого, ещё был частичный перелом. Тогда тренером вратарей был Максим Иванович Фролкин. Мы садимся перед игрой, он спрашивает: «Юра, ты сможешь играть?» Я говорю, что смогу. Он отвечает: «Смотри мне! Если увижу кислую рожу, я сразу тебя заменю. Если ты говоришь, что можешь, значит, у тебя ничего не болит и играешь на полную». В итоге вышел, сыграл матч «на ноль», всё хорошо и без происшествий. А потом пошло продолжение, ведь тренировочный процесс идёт.

Максим Иванович после игры говорит: «Паузу будешь брать?» Я сказал, что буду продолжать. А у нас тогда была конкуренция с Женей Помазаном, и мы шли с ним вровень. Думал, если сейчас перестану тренироваться, потом не вернусь в основной состав. В итоге говорю: «Иваныч, если вы на меня рассчитываете, я готов тренироваться в полную и играть». Продолжили тренироваться — до следующей игры ловля мяча была чем-то адским. Даже обычный приём в руки — это искры из глаз, боль в пальце. Но так как мы с Иванычем договорились, я старался не показывать эмоции на лице (смеётся). Держал всё в себе, а после тренировки — руку в лёд, чтобы убрать воспаление.

Самое интересное, что на следующей игре я во время матча выбиваю палец на другой руке! Ровно так же. Врачи выбегают на поле, снимают перчатку — у меня палец смотрит в другую сторону. Мне его вправили, замотали, и я продолжил играть.

Тот месяц был очень эмоциональным и психологически тяжёлым. Одно дело, когда ты работаешь на приём, у тебя побаливает одна рука и есть неприятные ощущения. А тут обе руки — у меня вдвойне искры из глаз. Это был момент, когда вырабатывалась воля. Я это выдержал: продолжал тренироваться и играть на полную. В итоге всё прошло и зажило. Сохранил место в составе. Звучит страшно, но на самом деле это рабочие моменты», — сказал Дюпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

