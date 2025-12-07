Скидки
Футбол Новости

Наполи — Ювентус: во сколько начало матча 14-го тура Серии А 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Наполи» — «Ювентус»: во сколько начало матча 14-го тура Серии А, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступит Федерико Ла Пенна. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 14-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Ювентус
Турин
После 13 матчей чемпионата Италии команда Антонио Конте набрала 28 очков и занимает третье место. «Старая синьора» заработала 23 очка и располагается на седьмой строчке.

В минувшем туре «Наполи» победил «Рому» со счётом 1:0, а «Ювентус» обыграл «Кальяри» со счётом 2:1.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
