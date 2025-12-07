«Наполи» — «Ювентус»: во сколько начало матча 14-го тура Серии А, где смотреть трансляцию

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступит Федерико Ла Пенна. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 13 матчей чемпионата Италии команда Антонио Конте набрала 28 очков и занимает третье место. «Старая синьора» заработала 23 очка и располагается на седьмой строчке.

В минувшем туре «Наполи» победил «Рому» со счётом 1:0, а «Ювентус» обыграл «Кальяри» со счётом 2:1.

