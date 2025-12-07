Трагедия в Лондоне и ливень в Блэкберне прервали сразу два матча 19-го тура Чемпионшипа

Матчи 19-го тура Чемпионшипа «Блэкберн Роверс» — «Шеффилд Уэнсдей» и «Чарльтон Атлетик» — «Портсмут», проходившие вчера, 6 декабря, были прерваны и отменены по разным причинам.
В Блэкберне рефери принял данное решение во втором тайме при счёте 1:0 в пользу хозяев из-за затопления поля. В Лондоне, где «Чарльтон» принимал «Портсмут», игра была прервана в первом тайме при счёте 0:0 из-за травмы одного из болельщиков на стадионе «Вэлли». По сообщениям пресс-службы хозяев, фанату потребовалась неотложная медицинская помощь. Позже клуб опубликовал трагическую новость о его кончине.
Информация о датах доигровки обоих матчей будет объявлена позднее.
На данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа с 43 очками лидирует «Ковентри Сити», который на семь очков опережает своего главного преследователя «Мидлсбро».
