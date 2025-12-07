Юрий Дюпин рассказал об атмосфере в «Краснодаре» перед «золотым» матчем с «Динамо»

Бывший вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин рассказал об атмосфере в команде перед матчем 30-го тура Мир РПЛ сезона-2024/2025 с московским «Динамо» (3:0), после победы в котором «быки» стали чемпионами России.

«Это был как будто суперфинал. Все понимали важность игры, нужно было по-любому побеждать, тем более при своих трибунах, с такой поддержкой. Лишнего слова про настрой никто не говорил — все сами всё понимали. Готовились к этому матчу заранее. Как только закончился предпоследний тур, все мысли переключили на заключительный матч. Классные эмоции, атмосфера. После финального свистка наступило такое облегчение, будто гора с плеч упала, — задача выполнена. Даже у меня, не сыгравшего ни минуты в чемпионате, был такой спектр эмоций и переживаний. Наверное, ещё сильнее это испытывали те, кто был на поле», — сказал Дюпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

