Юрий Дюпин — о Сергее Галицком: таких включённых в любимое дело людей — единицы

Бывший вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин поделился мнением о владельце и президенте краснодарского клуба Сергее Галицком. Дюпин играл за «быков» в сезоне-2024/2025, в котором команда выиграла Мир РПЛ.

«О Сергее Николаевиче я могу сказать только положительное. Он грамотный управленец и мотиватор. Внутри системы, которую он выстроил в клубе, было уделено внимание каждой мелочи. Это помогало добавить даже долю процента в достижении результата. Он всё понимает и не жалеет на это ресурсов. Таких включённых людей в любимое дело — единицы.

Когда мы стартанули в прошлом сезоне, у нас было три ничьи. Была домашняя игра — сыграли 0:0. То есть Стас сыграл «на ноль», провёл хороший матч и сделал минимум ошибок. Была только одна явная ошибка, когда делал передачу во фланг — чуть перебил в аут. Сергей Николаевич даже за такую маленькую погрешность очень сильно прошёлся по тренеру вратарей (смеётся). Я был удивлён. Вратарь сыграл «на ноль», не допустил грубых ошибок, а всё равно Сергей Николаевич «напихал». Он не давал слабины даже в этом плане — максималист. Нет предела совершенству», — сказал Дюпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

