Статистика Матвея Сафонова в победном матче «ПСЖ» с «Ренном»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов совершил два спасения (0.15 xGoT) в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0). Также у голкипера 81% точных передач (21/26). Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.

Подчёркивается, что конкурент Сафонова Люка Шевалье в нынешнем сезоне пропустил на два гола больше ожидаемого.

Матч с «Ренном» стал первым для российского футболиста в нынешнем сезоне в составе французского гранда.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

