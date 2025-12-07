Скидки
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Статистика Матвея Сафонова в победном матче «ПСЖ» с «Ренном»

Статистика Матвея Сафонова в победном матче «ПСЖ» с «Ренном»
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов совершил два спасения (0.15 xGoT) в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0). Также у голкипера 81% точных передач (21/26). Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.

Франция — Лига 1 . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Кварацхелия – 28'     2:0 Маюлу – 39'     3:0 Кварацхелия – 67'     4:0 Мбайе – 88'     5:0 Рамуш – 90+1'    
Удаления: нет / Жаке – 74'

Подчёркивается, что конкурент Сафонова Люка Шевалье в нынешнем сезоне пропустил на два гола больше ожидаемого.

Матч с «Ренном» стал первым для российского футболиста в нынешнем сезоне в составе французского гранда.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Российские футболисты за рубежом:

