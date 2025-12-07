Андрей Червиченко раскритиковал судейство в матче «Спартак» — «Динамо»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о судействе матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (1:1). В этой игре арбитр Инал Танашев не засчитал два гола бело-голубых.

«Я не очень согласен с судейскими трактовками. Нам всегда показывают линии, где мы уже постфактум видим, где находился игрок, попавший в офсайд. Но нам никогда не показывают момент удара по мячу. А ведь от этого зависит, в офсайде игрок или нет. Мне кажется, это большая афера, о которой не все задумались, и манипуляция этими линиями офсайда. Хотелось бы видеть с той стороны, как это получается. Мяч вылетает, вроде игрок «Динамо» — вне игры, а если посмотреть полсекунды назад, он ещё не был там. А нам уже линию прочертили. Было забито два таких мяча — значит, и преимущество было на стороне «Динамо».

А нам кто-нибудь доказал или мы как-то видим, что начали фиксировать линию офсайда в тот момент, когда мяч от ноги подающего игрока уже оторвался? А вдруг там мяч уже летит? В моём понимании, экран должен быть разбит на две составляющие: вот игроки за линией офсайда, а вот мяч в этот же момент отрывается от ноги игрока. А то получается, что эту линию можно двигать туда-сюда в угоду себе сколько угодно. Когда ловят сантиметровые офсайды, хотелось бы посмотреть, а честно ли они их ловят или нет. Лично у меня доверия к этим ребятам со свистками никакого!» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.