«Краснодар» — ЦСКА: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Краснодара» и ЦСКА друг с другом:

РПЛ, 7-й тур, 31 августа 2025 года, ЦСКА — «Краснодар» — 1:1;

Суперкубок России, финал, 12 июля 2025 года, «Краснодар» — ЦСКА — 0:1;

РПЛ, 28-й тур, 10 мая 2025 года, ЦСКА — «Краснодар» — 1:0;

Фонбет Кубок России, групповой этап, 18 сентября 2024 года, ЦСКА — «Краснодар» — 2:0;

РПЛ, 4-й тур, 10 августа 2024 года, «Краснодар» — ЦСКА — 2:1.

С историей личных встреч «Краснодара» и ЦСКА можно ознакомиться по ссылке.

Самые титулованные футбольные клубы России: