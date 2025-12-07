Скидки
Главная Футбол Новости

Краснодар — ЦСКА: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Краснодар» — ЦСКА: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Комментарии

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Последние пять матчей «Краснодара» и ЦСКА друг с другом:

РПЛ, 7-й тур, 31 августа 2025 года, ЦСКА — «Краснодар» — 1:1;
Суперкубок России, финал, 12 июля 2025 года, «Краснодар» — ЦСКА — 0:1;
РПЛ, 28-й тур, 10 мая 2025 года, ЦСКА — «Краснодар» — 1:0;
Фонбет Кубок России, групповой этап, 18 сентября 2024 года, ЦСКА — «Краснодар» — 2:0;
РПЛ, 4-й тур, 10 августа 2024 года, «Краснодар» — ЦСКА — 2:1.

С историей личных встреч «Краснодара» и ЦСКА можно ознакомиться по ссылке.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
