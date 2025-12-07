«Наполи» — «Ювентус»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступит Федерико Ла Пенна. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Наполи» и «Ювентуса» друг с другом:

Серия А, 22-й тур, 25 января 2025 года, «Наполи» — «Ювентус» — 2:1;

Серия А, 5-й тур, 21 сентября 2024 года, «Ювентус» — «Наполи» — 0:0;

Серия А, 27-й тур, 3 марта 2024 года, «Наполи» — «Ювентус» — 2:1;

Серия А, 15-й тур, 8 декабря 2023 года, «Ювентус» — «Наполи» — 1:0;

Серия А, 31-й тур, 23 апреля 2023 года, «Ювентус» — «Наполи» — 0:1.

С историей личных встреч «Наполи» и «Ювентуса» можно ознакомиться по ссылке.

