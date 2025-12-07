Болельщики «Ростова» вручили подарок Альбе после матча с «Рубином»

Болельщики «Ростова» сделали подарок главному тренеру команды Джонатану Альбе после матча 18-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (2:0).

После игры испанец подошёл к фанатскому сектору, из которого ему передали красный пакет. Позже Альба рассказал, что в пакете лежала большая шапка.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, перед этой встречей испанский специалист продлил контракт с ростовчанами. Под его руководством команда набрала 21 очко в первой части сезона РПЛ-2025/2026 и на данный момент располагается на 11-м месте, имея отрыв в четыре очка от ближайшего преследователя — «Крыльев Советов».

Отметим, что Джонатан Альба также является членом тренерского штаба сборной России, который возглавляет бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.