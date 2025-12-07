Болельщики «Ростова» вручили подарок Альбе после матча с «Рубином»
Поделиться
Болельщики «Ростова» сделали подарок главному тренеру команды Джонатану Альбе после матча 18-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Миронов – 52' 2:0 Голенков – 67'
Удаления: Сако – 87' / нет
После игры испанец подошёл к фанатскому сектору, из которого ему передали красный пакет. Позже Альба рассказал, что в пакете лежала большая шапка.
Фото: Кадр из трансляции
Напомним, перед этой встречей испанский специалист продлил контракт с ростовчанами. Под его руководством команда набрала 21 очко в первой части сезона РПЛ-2025/2026 и на данный момент располагается на 11-м месте, имея отрыв в четыре очка от ближайшего преследователя — «Крыльев Советов».
Отметим, что Джонатан Альба также является членом тренерского штаба сборной России, который возглавляет бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Миронов – 52' 2:0 Голенков – 67'
Удаления: Сако – 87' / нет
Комментарии
- 7 декабря 2025
-
12:14
-
12:01
-
12:00
-
11:59
-
11:45
-
11:40
-
11:40
-
11:31
-
11:20
-
11:19
-
11:18
-
11:00
-
11:00
-
10:43
-
10:40
-
10:30
-
10:25
-
10:22
-
10:15
-
10:08
-
09:57
-
09:42
-
09:35
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:21
-
09:13
-
09:05
-
09:00
-
08:55
-
08:20
-
08:09
-
08:00
-
07:17