Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв заявил, что большинство футбольных болельщиков поддерживают ужесточение лимита на легионеров, согласно результатам исследования. Ранее Дегтярёв подчёркивал, что оптимальным представляется лимит по схеме «пять на поле, 10 в заявке». На текущий момент клубы Мир Российской Премьер-Лиги могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров.

«А куда спешить? Видите, какой график: Париж, ЮНЕСКО, потом Дамаск. Только что вернулся. Сегодня [4 декабря] заседание правительственной комиссии, только что завершилось, сейчас будет вручение премии Фёдору Черенкову. И так каждый день. Но обстоятельный разговор с клубами, о котором я говорил, обязательно состоится. По повестке развития детско-юношеского футбола и лимита мы провели уже не одну встречу. От комментаторов до ветеранов тренерского цеха. Они были у меня все: и [Михаил] Гершкович, и [Станислав] Черчесов, и [Юрий] Сёмин, и [Валерий] Газзаев. Я эту тему постоянно обсуждаю с экспертами.

Недавно пришли нам социологические исследования. Скоро мы их обнародуем. Для меня стало сюрпризом, что среди болельщиков сторонников лимита больше, чем среди широких народных масс. Удивительно. Я ожидал другого, что среди тех, кто футболом не интересуется, будет больше тех, кто поддерживает ужесточение лимита на легионеров. Это подтверждает, кстати, другую гипотезу некоторых моих советников о том, что этот информационный шум с противостоянием лимиту — это цеховая история. Внутри себя борются, себя любимых обсуждают, но это не имеет ничего общего ни с болельщиками, ни с их позицией, которую никто не измерял. Вот мы замерили по госзаданию. Первые данные уже говорят о том, что большинство однозначно за ужесточение лимита. И среди болельщиков их больше», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

