Алип поставил оценку «Зениту» за первую часть сезона РПЛ

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип подвёл итоги выступления своей команды в первой части Мир РПЛ сезона-2025/2026. Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, однако у их главных преследователей «Краснодара» (37) и ЦСКА (36) на одну игру меньше.

«Если говорить о первой части чемпионата, думаю, «Зениту» можно поставить четыре с плюсом. На старте РПЛ мы упустили много очков там, где не должны были, проиграли «Ахмату». Но потом всё наладилось, стали часто выигрывать. Сейчас отдохнём, с новыми силами поедем на сборы. Там проведём усердную работу. И, дай бог, возьмём чемпионство», — сказал Алип в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, 18-й тур РПЛ, в котором сегодня пройдут четыре матча, является последним перед зимней паузой.