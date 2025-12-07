Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Динамо Махачкала — Пари НН: онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 14:00

«Динамо» Мх — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 14:00
Комментарии

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Пари НН». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 17 матчей чемпионата России команда Хасанби Биджиева набрала 15 очков и занимает 13-е место. Подопечные Алексея Шпилевского заработали 11 очков и располагаются на 15-й строчке.

В минувшем туре «Динамо» разделило очки с «Сочи» — 0:0, а «Пари НН» обыграл «Акрон» со счётом 2:1.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Кто уйдёт на перерыв первым в РПЛ? «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи дня! LIVE
Live
Кто уйдёт на перерыв первым в РПЛ? «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи дня! LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android