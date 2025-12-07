«Динамо» Мх — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 14:00

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Пари НН». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 17 матчей чемпионата России команда Хасанби Биджиева набрала 15 очков и занимает 13-е место. Подопечные Алексея Шпилевского заработали 11 очков и располагаются на 15-й строчке.

В минувшем туре «Динамо» разделило очки с «Сочи» — 0:0, а «Пари НН» обыграл «Акрон» со счётом 2:1.

Самые титулованные футбольные клубы России: