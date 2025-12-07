«С Сафоновым в воротах спокойнее». Иностранные фанаты восхищены игрой российского вратаря
Поделиться
Иностранные болельщики в социальных сетях высоко оценили игру российского вратаря Матвея Сафонова в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0), который стал для него первым в нынешнем сезоне в составе парижской команды.
Франция — Лига 1 . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Кварацхелия – 28' 2:0 Маюлу – 39' 3:0 Кварацхелия – 67' 4:0 Мбайе – 88' 5:0 Рамуш – 90+1'
Удаления: нет / Жаке – 74'
- «Дайте начать следующий матч Сафонову, пожалуйста», — написал пользователь с никнеймом Ibeyonder_.
- «Надеюсь, Луис Энрике не посадит Сафонова обратно на скамейку, чтобы придать Шевалье уверенности, в то время как он [Сафонов] зарабатывает для нас очки», — отметил болельщик с ником fofsonia.
- «Лично я более спокоен, когда в воротах Сафонов, чем Шевалье», — написал пользователь с никнеймом thoooooomy.
- «Шевалье теперь может остаться дома», — оставил комментарий болельщик с ником juniior_faye21.
Материалы по теме
Российские футболисты за рубежом:
Комментарии
- 7 декабря 2025
-
12:14
-
12:01
-
12:00
-
11:59
-
11:45
-
11:40
-
11:40
-
11:31
-
11:20
-
11:19
-
11:18
-
11:00
-
11:00
-
10:43
-
10:40
-
10:30
-
10:25
-
10:22
-
10:15
-
10:08
-
09:57
-
09:42
-
09:35
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:21
-
09:13
-
09:05
-
09:00
-
08:55
-
08:20
-
08:09
-
08:00
-
07:17