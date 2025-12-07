Скидки
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
«С Сафоновым в воротах спокойнее». Иностранные фанаты восхищены игрой российского вратаря

Комментарии

Иностранные болельщики в социальных сетях высоко оценили игру российского вратаря Матвея Сафонова в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0), который стал для него первым в нынешнем сезоне в составе парижской команды.

Франция — Лига 1 . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Кварацхелия – 28'     2:0 Маюлу – 39'     3:0 Кварацхелия – 67'     4:0 Мбайе – 88'     5:0 Рамуш – 90+1'    
Удаления: нет / Жаке – 74'
  • «Дайте начать следующий матч Сафонову, пожалуйста», — написал пользователь с никнеймом Ibeyonder_.
  • «Надеюсь, Луис Энрике не посадит Сафонова обратно на скамейку, чтобы придать Шевалье уверенности, в то время как он [Сафонов] зарабатывает для нас очки», — отметил болельщик с ником fofsonia.
  • «Лично я более спокоен, когда в воротах Сафонов, чем Шевалье», — написал пользователь с никнеймом thoooooomy.
  • «Шевалье теперь может остаться дома», — оставил комментарий болельщик с ником juniior_faye21.
Статистика Матвея Сафонова в победном матче «ПСЖ» с «Ренном»

Российские футболисты за рубежом:

