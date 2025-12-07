«С Сафоновым в воротах спокойнее». Иностранные фанаты восхищены игрой российского вратаря

Иностранные болельщики в социальных сетях высоко оценили игру российского вратаря Матвея Сафонова в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0), который стал для него первым в нынешнем сезоне в составе парижской команды.

«Дайте начать следующий матч Сафонову, пожалуйста», — написал пользователь с никнеймом Ibeyonder_.

«Надеюсь, Луис Энрике не посадит Сафонова обратно на скамейку, чтобы придать Шевалье уверенности, в то время как он [Сафонов] зарабатывает для нас очки», — отметил болельщик с ником fofsonia.

«Лично я более спокоен, когда в воротах Сафонов, чем Шевалье», — написал пользователь с никнеймом thoooooomy.

«Шевалье теперь может остаться дома», — оставил комментарий болельщик с ником juniior_faye21.

