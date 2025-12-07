«Балтика» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встретятся калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Антон Фролов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками после 17 матчей. «Крылья Советов» имеют 17 очков после такого же количества встреч и идут на 12-й строчке.

Напомним, в матче первого круга между этими соперниками, который состоялся 9 августа в Самаре, была зафиксирована ничья 1:1.