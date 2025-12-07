Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ начнётся в 19:00

«Балтика» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ начнётся в 19:00
Комментарии

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встретятся калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Антон Фролов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками после 17 матчей. «Крылья Советов» имеют 17 очков после такого же количества встреч и идут на 12-й строчке.

Напомним, в матче первого круга между этими соперниками, который состоялся 9 августа в Самаре, была зафиксирована ничья 1:1.

Турнирная таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Материалы по теме
Григорян — о Талалаеве: «Балтика» тоже такая. В бараний рог завязала все наши клубы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android