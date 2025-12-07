Скидки
Павлюченко: трёх-четырёх футболистов в «Спартаке» я поменял бы

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался об итогах первой части сезона для красно-белых. После 18 матчей Мир Российской Премьер-Лиги московская команда набрала 29 очков и на текущий момент занимает шестое место.

«Хочется видеть «Спартак» наверху. Сегодня клуб находится позади, по игре не соответствует тому, что хочется видеть. Есть хорошие исполнители, но нет хорошего футбола. Да, победили «Локомотив», но уступили «Балтике». Нет класса и стабильности. «Спартак» может обыграть лидеров и проиграть кому-то ещё. Не всё хорошо. Хочется стабильности, побед, игры первым номером.

В «Спартаке» есть игроки, которые соответствуют высокому уровню, но есть те, кто не соответствуют. Дело в уровне футболистов. Я бы поменял две-три позиции: в обороне, атаке, полузащите. По одному-два игрока [в каждой линии] поменял бы. Если хочешь бороться за лидерство, то некоторые позиции можно поменять. Трёх-четырёх футболистов поменял бы», — приводит слова Павлюченко Metaratings.

