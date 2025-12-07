Скидки
Главная Футбол Новости

Лончар — о матче с «Зенитом»: красная карточка у «Акрона» немного убила игру

Комментарии

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар поделился мнением о поражении красно-чёрных в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» со счётом 0:2. На 14-й минуте встречи в составе тольяттинской команды красную карточку получил защитник Йонуц Неделчяру.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32'     2:0 Энрике – 41'    
Удаления: нет / Неделчяру – 14'

«Удаление повлияло на игру, потому что у нас были определённые планы. Не могу прокомментировать этот эпизод, но он поменял ход матча. Не буду оценивать работу судейства, но эта красная карточка немного убила игру.

«Зенит» забил два гола, но на второй тайм мы вышли собранные. Если бы мы забили один мяч, это был бы стимул идти дальше и добиваться хорошего результата. Но даже вдесятером мы сделали всё, что от нас зависит. Не получилось перевернуть ход матча, но с «Зенитом» всегда непросто играть», – приводит слова Лончара Metaratings.

После 18 матчей чемпионата России «Акрон» набрал 21 очко и занимает девятое место. «Зенит» с 39 очками располагается на первой строчке.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Акроном» в РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

