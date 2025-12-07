Скидки
Тренер вратарей сборной России Кафанов оценил первый с мая матч Сафонова за «ПСЖ»
Комментарии

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов прокомментировал первый в нынешнем сезоне матч российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова за парижский клуб. Вчера, 6 декабря, парижане разгромили дома «Ренн» (5:0) в матче 15-го тура Лиги 1. Россиянин не появлялся в воротах «ПСЖ» с мая этого года.

Франция — Лига 1 . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Кварацхелия – 28'     2:0 Маюлу – 39'     3:0 Кварацхелия – 67'     4:0 Мбайе – 88'     5:0 Рамуш – 90+1'    
Удаления: нет / Жаке – 74'

«Матвей очень порадовал всех болельщиков футбола своей игрой в матче «ПСЖ» с «Ренном». Это игра, которой мы так долго ждали. Дождались. А Сафонов сыграл так, будто не было этого большого перерыва без практики. Ни в одном эпизоде не было заметно, что он волновался или сомневался. Матвей играл очень уверенно. Несмотря на пять забитых мячей, его заслуга в победе «ПСЖ» немала.

Теперь шансы Сафонова на место в основе очень большие. Надеюсь, после этой игры тренерский штаб «ПСЖ» доверит Матвею место основного вратаря в следующем матче», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В матче с «Ренном» Сафонов совершил два спасения (0.15 xGoT). Также у голкипера 81% точных передач (21/26).

