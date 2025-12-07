Первый тренер Сафонова: дай бог здоровья Шевалье, но Матвею нужно зарекомендовать себя

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, прокомментировал первый в нынешнем сезоне матч российского голкипера за парижский клуб. Вчера, 6 декабря, парижане разгромили дома «Ренн» (5:0) в матче 15-го тура Лиги 1. Россиянин не появлялся в воротах «ПСЖ» с мая этого года, а в игре с «Ренном» вышел вместо травмированного первого номера Люка Шевалье.

«К сожалению, не удалось посмотреть матч «ПСЖ» с «Ренном». Но я говорил, что Сафонову дадут возможность играть, только если Шевалье получит травму. Дай бог здоровья французу, но за время его восстановления Матвею нужно зарекомендовать себя так, чтобы получить ещё несколько шансов до какого-то срыва или ошибки. Игровой практики у Сафонова очень мало, но потенциал большой.

Знаю Матвея давно, с детства, потом наблюдал за ним в «Краснодаре» и «ПСЖ». А сейчас, когда все советовали ему ехать в аренду, он категорически отказался. Я тоже был такого мнения. Но, видимо, Сафонов чувствовал, что может навязать конкуренцию Шевалье. Если ему дадут проявлять себя дальше, будет здорово. Думаю, он поступил правильно», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В матче с «Ренном» Сафонов совершил два спасения (0.15 xGoT). Также у голкипера 81% точных передач (21/26).